Беглов сообщил, что ситуация с коронавирусом в Петербурге остаётся напряжённой

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе.
Беглов сообщил, что ситуация с коронавирусом в Петербурге остаётся напряжённой
  • AP

«Сегодня нам удаётся удерживать осеннюю волну коронавируса, но темпы вакцинации, от которых зависит скорость формирования коллективного иммунитета, необходимо увеличить. Эпидемическая обстановка в Петербурге остаётся напряжённой, но контролируемой», — цитирует ТАСС Беглова.

Согласно данным на 29 ноября, в России за сутки зарегистрировали 33 860 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 604 233 случая COVID-19. 

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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