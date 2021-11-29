Беглов сообщил, что ситуация с коронавирусом в Петербурге остаётся напряжённой

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе.

«Сегодня нам удаётся удерживать осеннюю волну коронавируса, но темпы вакцинации, от которых зависит скорость формирования коллективного иммунитета, необходимо увеличить. Эпидемическая обстановка в Петербурге остаётся напряжённой, но контролируемой», — цитирует ТАСС Беглова.

Согласно данным на 29 ноября, в России за сутки зарегистрировали 33 860 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 604 233 случая COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.