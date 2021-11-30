Путин рассказал о демографической проблеме в России

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Президент России Владимир Путин назвал демографическую проблему одной из основных внутренних проблем страны. Об этом он заявил на заседании 13-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!».
Путин рассказал о демографической проблеме в России
  • AP

RT ведёт трансляцию.

«У нас есть внутренние проблемы, которые присущи России, и связано это прежде всего с проблемами демографии», — сообщил Путин.

Демографическая проблема в России приобрела «системообразующий и экономический характер», подчеркнул он.

Путин также заявил, что рынок труда в России полностью восстановился.

В июле президент обращал внимание, что ситуация с уровнями рождаемости и смертности в России в последние несколько лет является неблагоприятной в связи с пандемией и демографическими ямами.

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