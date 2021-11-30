Силуанов прокомментировал ситуацию с новым штаммом коронавируса

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Министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах форума «Россия зовёт!» прокомментировал ситуацию с новым штаммом коронавируса.
Силуанов прокомментировал ситуацию с новым штаммом коронавируса
  • Reuters

«Давайте пока не будем паниковать», — цитирует РИА Новости Силуанова.

Министр отметил, что «надо посмотреть, что это за штамм, насколько он более опасен, чем дельта-штамм».

«Тогда уже можно будет делать выводы о тех мерах, которые принимались у нас в текущем году и в прошлые годы в части обеспечения здоровья и жизни людей, с тем чтобы меньше влияния этого штамма было на наших граждан и экономику. Поэтому давайте посмотрим на заключение врачей и будем принимать меры воздействия», — добавил он.

По данным на 30 ноября, в России за сутки зарегистрировали 32 648 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 636 881 случай COVID-19. 

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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