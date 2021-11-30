Путин: рост ВВП России за девять месяцев 2021 года составил 4,6%

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовёт!», сообщил, что рост ВВП России за январь — сентябрь 2021 года составил 4,6%. 
Путин: рост ВВП России за девять месяцев 2021 года составил 4,6%
  • AP

Он отметил, что «благодаря ответственным просчитанным действиям государства и бизнеса российская экономика уже превысила докризисный уровень».

«За январь — сентябрь текущего года валовый внутренний продукт вырос на 4,6%, по итогам года прогнозируется его рост на уровне 4,2%», —  заявил президент.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на брифинге Ассоциации европейского бизнеса, дала прогноз по росту ВВП по итогам года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить