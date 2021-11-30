Путин: рост ВВП России за девять месяцев 2021 года составил 4,6%

Российский лидер Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовёт!», сообщил, что рост ВВП России за январь — сентябрь 2021 года составил 4,6%.

Он отметил, что «благодаря ответственным просчитанным действиям государства и бизнеса российская экономика уже превысила докризисный уровень».

«За январь — сентябрь текущего года валовый внутренний продукт вырос на 4,6%, по итогам года прогнозируется его рост на уровне 4,2%», — заявил президент.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на брифинге Ассоциации европейского бизнеса, дала прогноз по росту ВВП по итогам года.