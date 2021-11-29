Набиуллина дала прогноз по росту ВВП по итогам года

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на брифинге Ассоциации европейского бизнеса, дала прогноз по росту ВВП по итогам года.

«Мы ожидаем по этому году, что темпы роста будут 4—4,5%, на следующие годы — 2—3%», — цитирует РИА Новости Набиуллину.

Ранее сообщалось, что ВВП России в III квартале 2021 года вырос на 4,3% в годовом выражении после увеличения на 10,5% в II квартале.

В конце сентября российский президент Владимир Путин во время пленарного заседания G20 заявлял, что Россия нормализовала свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным.