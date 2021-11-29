Набиуллина дала прогноз по росту ВВП по итогам года

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на брифинге Ассоциации европейского бизнеса, дала прогноз по росту ВВП по итогам года.
Набиуллина дала прогноз по росту ВВП по итогам года
  • © Банк России
  • РИА Новости

«Мы ожидаем по этому году, что темпы роста будут 4—4,5%, на следующие годы — 2—3%», — цитирует РИА Новости Набиуллину.

Ранее сообщалось, что ВВП России в III квартале 2021 года вырос на 4,3% в годовом выражении после увеличения на 10,5% в II квартале.

В конце сентября российский президент Владимир Путин во время пленарного заседания G20 заявлял, что Россия нормализовала свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным.

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