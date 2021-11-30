Ростехнадзор потребовал временно закрыть завод в Дзержинске после аварии
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«В связи с грубыми нарушениями требований промышленной безопасности, допущенными предприятием, 28 ноября руководитель управления составил протокол о временном запрете на эксплуатацию опасного производственного объекта... ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова», — говорится в сообщении.
Соответствующие материалы дела направлены в Дзержинский городской суд.
27 ноября в МЧС сообщили, что на заводе в Нижегородской области произошли хлопки.
Двое пострадавших при взрыве на заводе находились в состоянии средней степени тяжести.
Место ЧП посетили врио главы МЧС России Александр Чуприян и опергруппа министерства.