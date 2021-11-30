Ростехнадзор потребовал временно закрыть завод в Дзержинске после аварии

Региональное управление Ростехнадзора потребовало временно закрыть завод имени Я.М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области после произошедшей аварии.

«В связи с грубыми нарушениями требований промышленной безопасности, допущенными предприятием, 28 ноября руководитель управления составил протокол о временном запрете на эксплуатацию опасного производственного объекта... ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова», — говорится в сообщении.

Соответствующие материалы дела направлены в Дзержинский городской суд.

27 ноября в МЧС сообщили, что на заводе в Нижегородской области произошли хлопки.

Двое пострадавших при взрыве на заводе находились в состоянии средней степени тяжести.

Место ЧП посетили врио главы МЧС России Александр Чуприян и опергруппа министерства.