Врио главы МЧС России вылетел к месту ЧП на заводе в Нижегородской области

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Врио главы МЧС России Александр Чуприян и опергруппа министерства вылетели на место ЧП на заводе в Дзержинске Нижегородской области.
Врио главы МЧС России вылетел к месту ЧП на заводе в Нижегородской области
  • РИА Новости

«Оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с врио министра Александром Чуприяном вылетела в город Дзержинск Нижегородской области, где производится тушение пожара на площади 900 кв. м», — говорится в сообщении министерства в Telegram.

В МЧС уточнили, что работники предприятия находятся в безопасном месте.

«Угрозы для жизни и здоровья людей нет. К ликвидации привлекаются 87 человек и 24 единицы техники», — добавили в пресс-службе министерства.

Ранее стало известно, что двое пострадавших при взрыве на заводе имени Я.М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области находятся в состоянии средней степени тяжести

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