В Петербурге в новогоднюю ночь не будет работать метро

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Метро в Санкт-Петербурге не будет работать в новогоднюю ночь.
В Петербурге в новогоднюю ночь не будет работать метро
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Мы не будем проводить в этом году массовых мероприятий на Дворцовой площади непосредственно в новогоднюю ночь, которая порой собирала до 1,5 млн человек на Невском проспекте, на Дворцовой площади. В этой связи мы не обращались отдельно в комитет по транспорту в части круглосуточной работы метрополитена», — приводит РИА Новости слова врио председателя городского комитета по культуре Фёдора Болтина.

Он отметил, что общественный транспорт в новогоднюю ночь в Петербурге будет работать по графику выходного дня.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе.

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