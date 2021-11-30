В Крыму перечислили пострадавшие от непогоды образовательные учреждения

Сильный ветер повредил кровли трёх объектов, подведомственных Министерству образования Крыма.

Об этом «Крыминформу» сообщили в пресс-службе ведомства.

«У нас два пострадавших объекта в Симферополе, где порывами ветра сорвало крыши. Это Железнодорожный техникум и Эколого-биологический центр. Кроме того, в Бахчисарае пострадал Строительный техникум. Сейчас идёт оценка повреждений», — отметили в пресс-службе.

Также стало известно, что ветром сорвало часть кровли общежития №1 Медицинской академии.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в связи с сильными порывами ветра, по информации «Крымэнерго», без электроэнергии остались порядка 37 тыс. человек.

Синоптик, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о рекордных осадках, которые выпадут в европейской части России 30 ноября.