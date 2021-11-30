Терапевт Звонков напомнил об опасности вождения автомобиля с температурой

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Врач-терапевт Андрей Звонков предупредил, что в условиях распространения коронавирусной инфекции водителям особенно внимательно надо относиться к своему здоровью.
Терапевт Звонков напомнил об опасности вождения автомобиля с температурой
  • Pixabay

«Обстановка эпидемическая, поэтому любая температура — это подозрение на воспалительный процесс и на COVID-19. Это непредсказуемая болезнь, человек может сейчас чувствовать себя хорошо, а через полчаса потерять сознание. Поэтому однозначно не стоит садиться за руль с температурой. Я бы ориентировался на 37,5 и выше. До этого ещё терпимо, но если есть тенденция к росту, то можно сесть за руль с 37,2, а добраться домой с 38,5», — сказал Звонков в беседе с радио Sputnik.

Ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал URA.RU, что переболевшие коронавирусом люди могут страдать от шума в ушах.

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