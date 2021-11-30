РФПИ: эффективность «Спутника V» против штамма «омикрон» изучат за три недели

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала CNBS заявил, что для изучения эффективности вакцины от коронавируса «Спутник V» против штамма «омикрон» потребуется три недели.
РФПИ: эффективность «Спутника V» против штамма «омикрон» изучат за три недели
  • Reuters

«Спутник V» показал эффективность против всех имеющихся мутаций. Я надеюсь, что потребуется три недели на то, чтобы исследовать эффективность вакцины против этого варианта», — цитирует его Интерфакс.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что экспериментальная работа по получению нового варианта вакцины против штамма коронавируса «омикрон» займёт не более десяти дней, далее последуют регуляторные процедуры.

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