РФПИ: эффективность «Спутника V» против штамма «омикрон» изучат за три недели
- Reuters
«Спутник V» показал эффективность против всех имеющихся мутаций. Я надеюсь, что потребуется три недели на то, чтобы исследовать эффективность вакцины против этого варианта», — цитирует его Интерфакс.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что экспериментальная работа по получению нового варианта вакцины против штамма коронавируса «омикрон» займёт не более десяти дней, далее последуют регуляторные процедуры.