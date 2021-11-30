Модернизированный комплекс «Панцирь» станет центром системы по борьбе с БПЛА

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Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М» станет одним из главных элементов российской многопрофильной системы, которая предназначена для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщил заместитель генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» Сергей Михайлов.

По его словам, на сегодняшний день в России производятся два типа средств по борьбе с БПЛА — soft-kill, предполагающие радиоэлектронное подавление, и hard-kill, предполагающие физическое уничтожение. 

«Сеть, объединяющая оба типа систем, была впервые представлена на выставке IDEX 2021, и „Панцирь-С1М“ станет одним из ключевых ее компонентов, в частности группы средств физического поражения БЛА», — цитирует ТАСС Михайлова.

Ранее сообщалось, что разрабатываемая в России мобильная спецсистема ПРО С-550 будет способна сбивать космические многоразовые беспилотные аппараты США X-37.

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