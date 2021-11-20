РИА Новости: Система С-550 сможет сбивать БПЛА США X-37

Разрабатываемая в России мобильная спецсистема ПРО С-550 будет способна сбивать космические многоразовые беспилотные аппараты США X-37, сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

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