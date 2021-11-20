РИА Новости: Система С-550 сможет сбивать БПЛА США X-37
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«В числе типовых целей для будущей системы можно назвать американские космические беспилотники X-37, а также планирующие гиперзвуковые блоки, разрабатываемые в нескольких странах», — цитирует РИА Новости свой источник.
Отмечается, что система будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей.
Для выполнения подобных задач С-550 будет оснащена многофункциональной РЛС большой дальности.
Ранее сообщалось, что С-550 станет первой в мире мобильной специализированной системой противоракетной (ПРО) и противокосмической обороны.