РИА Новости: Система С-550 сможет сбивать БПЛА США X-37

Короткая ссылка
Разрабатываемая в России мобильная спецсистема ПРО С-550 будет способна сбивать космические многоразовые беспилотные аппараты США X-37, сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости: Система С-550 сможет сбивать БПЛА США X-37
  • © NASA/Marshall Space Flight Center / wikipedia.org

«В числе типовых целей для будущей системы можно назвать американские космические беспилотники X-37, а также планирующие гиперзвуковые блоки, разрабатываемые в нескольких странах», — цитирует РИА Новости свой источник.

Отмечается, что система будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей.

Для выполнения подобных задач С-550 будет оснащена многофункциональной РЛС большой дальности.

Ранее сообщалось, что С-550 станет первой в мире мобильной специализированной системой противоракетной (ПРО) и противокосмической обороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить