Гинцбург пошутил о «полезных» побочных явлениях от вакцинации
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«За 200 с лишним лет с момента создания первой вакцины побочный эффект от вакцинации стал более приятный и полезный: начинают расти волосы у мужчин — для меня, как вы понимаете, это очень актуально», — сказал учёный, его слова приводит РИА Новости.
Церемония проходит в концертном зале «Барвиха Luxury Village».
Ранее Гинцбург объявил об отсутствии побочных эффектов после применения назальной вакцины от коронавируса.