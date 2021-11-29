Гинцбург пошутил о «полезных» побочных явлениях от вакцинации

Директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург во время получения премии Федерации еврейских общин «Скрипач на крыше» за вклад в эпидемиологию пошутил о побочных явлениях вакцинации, от которой «растут волосы у мужчин».

«За 200 с лишним лет с момента создания первой вакцины побочный эффект от вакцинации стал более приятный и полезный: начинают расти волосы у мужчин — для меня, как вы понимаете, это очень актуально», — сказал учёный, его слова приводит РИА Новости.

Церемония проходит в концертном зале «Барвиха Luxury Village».

Ранее Гинцбург объявил об отсутствии побочных эффектов после применения назальной вакцины от коронавируса.