Гинцбург заявил об отсутствии негативных эффектов после назальной вакцины

Короткая ссылка
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объявил об отсутствии побочных эффектов после применения назальной вакцины от коронавируса.

«Пока что мы не видим у назальной вакцины побочных эффектов», — цитирует ТАСС заявление учёного.

Он также добавил, что её эффективность нуждается в проверке.

Гинцбург также предупредил, что для аллергиков она, как и любой препарат, может представлять опасность на стадии обострения заболевания.

«Когда обострения нет... никаких ограничений нет», — отметил он.

Ранее Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда у 70—75% населения будет необходимое количество антител.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить