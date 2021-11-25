Гинцбург заявил об отсутствии негативных эффектов после назальной вакцины

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объявил об отсутствии побочных эффектов после применения назальной вакцины от коронавируса.

«Пока что мы не видим у назальной вакцины побочных эффектов», — цитирует ТАСС заявление учёного.

Он также добавил, что её эффективность нуждается в проверке.

Гинцбург также предупредил, что для аллергиков она, как и любой препарат, может представлять опасность на стадии обострения заболевания.

«Когда обострения нет... никаких ограничений нет», — отметил он.

Ранее Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда у 70—75% населения будет необходимое количество антител.