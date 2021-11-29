СК России изучит видеозапись стрельбы украинского журналиста из гаубицы в сторону Донбасса

Короткая ссылка
Следственный комитет России изучит видеозаписи, на которых, предположительно, зафиксирована стрельба украинского журналиста Юрия Бутусова из гаубицы в сторону Донбасса. Ранее данную видеозапись распространили СМИ.
СК России изучит видеозапись стрельбы украинского журналиста из гаубицы в сторону Донбасса
  • РИА Новости

В некоторых источниках сообщалось, что сам Бутусов в подписи к видеоролику допустил свою причастность «к гибели некоторых людей в Донбассе».

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата проверить указанную информацию и «оценить действия стрелявшего с точки зрения действующего законодательства».

«При наличии оснований им будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела о преступлениях в отношении мирного населения юго-востока Украины», — сообщает ведомство.

15 ноября Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрелов 26 октября населённых пунктов Золотое-5, Калиново, Хорошее, Новомарьевка, Яковлевка, Тельманово и Горловка, расположенных на территориях самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить