СК России изучит видеозапись стрельбы украинского журналиста из гаубицы в сторону Донбасса

Следственный комитет России изучит видеозаписи, на которых, предположительно, зафиксирована стрельба украинского журналиста Юрия Бутусова из гаубицы в сторону Донбасса. Ранее данную видеозапись распространили СМИ.

В некоторых источниках сообщалось, что сам Бутусов в подписи к видеоролику допустил свою причастность «к гибели некоторых людей в Донбассе».

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата проверить указанную информацию и «оценить действия стрелявшего с точки зрения действующего законодательства».

«При наличии оснований им будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела о преступлениях в отношении мирного населения юго-востока Украины», — сообщает ведомство.

15 ноября Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрелов 26 октября населённых пунктов Золотое-5, Калиново, Хорошее, Новомарьевка, Яковлевка, Тельманово и Горловка, расположенных на территориях самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.