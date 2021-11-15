СК России возбудил уголовное дело по факту обстрелов ВСУ семи населённых пунктов ЛНР и ДНР

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RT
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрелов 26 октября населённых пунктов Золотое-5, Калиново, Хорошее, Новомарьевка, Яковлевка, Тельманово и Горловка, расположенных на территориях самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик. Как уточняют в ведомстве, массированный удар осуществили украинские военные.
СК России возбудил уголовное дело по факту обстрелов ВСУ семи населённых пунктов ЛНР и ДНР
  • © СК РФ

«В результате этих обстрелов повреждены 12 трансформаторных подстанций, не менее пяти жилых домов, газопровод генерационной станции шахты им. Засядько и пожарная станция, обесточены больница, школа, котельная и более 350 домовладений. По счастливой случайности жертв среди мирного населения удалось избежать», — сообщает СК.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации).

Обстоятельства произошедшего и виновные лица устанавливаются.

Всего с начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины Следственный комитет возбудил 462 уголовных дела, 395 из них — по фактам обстрелов жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Огонь по этим объектам ВСУ вели из крупнокалиберной артиллерии 152 и 122 мм, а также минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового вооружения, отмечает СК.

«Это является прямым нарушением Минских договорённостей, которыми предусматривался отвод всех тяжёлых вооружений калибром 100 мм и более в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км», — уточняют в ведомстве.

По данным комитета, подозреваемыми и обвиняемыми по этим делам проходят 111 лиц. 86 из них — представители высшего военного и политического руководства Украины.

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