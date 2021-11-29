Гинцбург прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон»

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».
Гинцбург прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Что меня больше всего тревожит, это насколько те мутации, которые появились в «омикроне», влияют на взаимодействие с нашими клетками в том плане, что будет ли инфекционный процесс с момента заражения до перехода в тяжёлую стадию развиваться 3—4 дня... или же в результате инфицирования этим штаммом инфекционный процесс от момента заражения до перехода в тяжёлую клиническую стадию будет занимать примерно 10—12—14 дней», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

По его словам, «если сбудется первое предположение, то, конечно, эпидемиологическая обстановка изменится в худшую сторону, если второе, то... это сильно не повлияет на ту эпидситуацию, которая сейчас наблюдается».

Согласно данным на 29 ноября, в России за сутки зарегистрировали 33 860 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 604 233 случая COVID-19. 

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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