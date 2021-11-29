В АТОР прокомментировали ситуацию с Египтом на фоне выявления нового штамма «омикрон»

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию с Египтом на фоне выявления нового штамма коронавируса «омикрон».
В АТОР прокомментировали ситуацию с Египтом на фоне выявления нового штамма «омикрон»
  • AP

«Опасений нет, более того, туристы и туристические компании давно привыкли планировать поездки в ситуации стабильной неопределённости. Ведь новые штаммы COVID-19 были выявлены и ранее», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, текущая ситуация не сказывается на популярных туристических направлениях, однако отечественные туроператоры ждут рекомендаций от профильных ведомств.

«В Египте речи о выявлении случаев заболевания новым штаммом нет, как и в других популярных для туристов странах», — отметил Горин.

Эксперт напомнил, что единственное ограничение на сегодняшний день — запрет России на визиты граждан ЮАР и некоторых других южноафриканских стран, хотя и до пандемии с этими государствами не было регулярного прямого авиасообщения.

Ранее в Минздраве Египта заявили об отсутствии в стране инфицированных штаммом «омикрон».

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