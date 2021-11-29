В ЯНАО субсидируют победителей и призёров школьных олимпиад

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Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа выделит субсидии школьникам, которые успешно участвуют в учебных олимпиадах.
В ЯНАО субсидируют победителей и призёров школьных олимпиад
  • © Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт регионального правительства.

Победители олимпиад с 7-го по 10 класс получат по 150 тыс. рублей, а 11-классники — 100 тыс. на обучение и подготовку по одному предмету из списка всероссийской олимпиады школьников.

Помимо этого, сертификатом можно оплатить расходы до места проведения образовательных курсов и обратно. Власти планируют предоставить 58 сертификатов лучшим в рейтинге олимпиад и обладателям статуса «победитель» или «призёр».

Как ранее сообщала НСН, команда из детского технопарка «Мосгормаш» заняла третье место в международном конкурсе среди молодых исследователей и инженеров в области нейротехнологий и искусственного интеллекта NeuroTech CUP в категории от 14 до 18 лет.

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