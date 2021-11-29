Итоговое сочинение в Подмосковье напишут более 35 тысяч школьников
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Желаю ребятам не переживать, всё получится. Все результаты испытания выпускники смогут узнать в образовательных учреждениях», — заявила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.
Она напомнила, что успешно прошедшие испытание школьники получат допуск к ЕГЭ.
Если дети по уважительной причине пропустят основной день сочинения, они смогут написать его 2 февраля или 4 мая.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице рассказали о расширении функционала МЭШ.