Итоговое сочинение в Подмосковье напишут более 35 тысяч школьников

Итоговое сочинение в Московской области напишут 1 декабря более 35 тыс. школьников.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Желаю ребятам не переживать, всё получится. Все результаты испытания выпускники смогут узнать в образовательных учреждениях», — заявила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что успешно прошедшие испытание школьники получат допуск к ЕГЭ.

Если дети по уважительной причине пропустят основной день сочинения, они смогут написать его 2 февраля или 4 мая.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице рассказали о расширении функционала МЭШ.