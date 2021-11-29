В Тюмени наградили ямальских студентов-медиков за помощь врачам в поликлиниках
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Об этом сообщает «Ямал-Медиа».
Впервые конкурс провёл Тюменский государственный медуниверситет при участии представительства ЯНАО.
На протяжении месяца более 200 студентов помогали врачам принимать пациентов, проводить осмотр перед вакцинацией, а также передавали данные о переболевших COVID-19, чтобы граждане могли получить QR-коды.
«В этот период был огромный поток пациентов, и нагрузка на врачей была колоссальная», — заявила студентка вуза Гульназ Парсаева.
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