В Тюмени наградили ямальских студентов-медиков за помощь врачам в поликлиниках

В Тюмени наградили ямальских студентов-медиков, помогающих врачам в поликлиниках. Это лауреаты конкурса волонтёров «Делюсь добром».

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Впервые конкурс провёл Тюменский государственный медуниверситет при участии представительства ЯНАО.

На протяжении месяца более 200 студентов помогали врачам принимать пациентов, проводить осмотр перед вакцинацией, а также передавали данные о переболевших COVID-19, чтобы граждане могли получить QR-коды.

«В этот период был огромный поток пациентов, и нагрузка на врачей была колоссальная», — заявила студентка вуза Гульназ Парсаева.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Санкт-Петербурге утвердили дорожную карту по вовлечению жителей города в волонтёрское движение.