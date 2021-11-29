В Тюмени наградили ямальских студентов-медиков за помощь врачам в поликлиниках

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В Тюмени наградили ямальских студентов-медиков, помогающих врачам в поликлиниках. Это лауреаты конкурса волонтёров «Делюсь добром».
В Тюмени наградили ямальских студентов-медиков за помощь врачам в поликлиниках
  • © tyumsmu.ru

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Впервые конкурс провёл Тюменский государственный медуниверситет при участии представительства ЯНАО.

На протяжении месяца более 200 студентов помогали врачам принимать пациентов, проводить осмотр перед вакцинацией, а также передавали данные о переболевших COVID-19, чтобы граждане могли получить QR-коды.

«В этот период был огромный поток пациентов, и нагрузка на врачей была колоссальная», — заявила студентка вуза Гульназ Парсаева.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Санкт-Петербурге утвердили дорожную карту по вовлечению жителей города в волонтёрское движение.

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