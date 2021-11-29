В Казани рассказали о поддержке для семей с детьми-инвалидами

В Казани 248 семей, воспитывающих детей-инвалидов, получат единовременную материальную помощь в 2021 году.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на мэрию.

В список вошла 121 семья, где более двух детей-инвалидов, и 32 семьи, где родители с ограниченными возможностями здоровья воспитывают несовершеннолетних детей.

Также это 13 одиноких матерей-инвалидов, воспитывающих детей с ОВЗ, и 82 одиноких матерей-инвалидов, воспитывающих несовершеннолетних детей.

Мера поддержки — ежегодная. Из бюджета на эти цели направлено более 1 млн рублей.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее вручили премии «Материнская слава» за воспитание пятерых и более детей.