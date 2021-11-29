Роскомнадзор за год составил более 900 протоколов на СМИ-иноагентов
С начала года в России было составлено 920 протоколов за отсутствие у СМИ, признанных иностранными агентами, соответствующей маркировки. Об этом сообщает Роскомнадзор.
- © Томас Тхайцук
- РИА Новости
«Всего в 2021 году за отсутствие маркировки Роскомнадзором составлено 920 протоколов», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России расширило реестр СМИ-иноагентов.
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