Роскомнадзор за год составил более 900 протоколов на СМИ-иноагентов

С начала года в России было составлено 920 протоколов за отсутствие у СМИ, признанных иностранными агентами, соответствующей маркировки. Об этом сообщает Роскомнадзор.

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РИА Новости