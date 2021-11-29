Арестован устроивший ДТП на МКАД в ходе полицейской погони водитель BMW

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Водитель BMW, уходивший от погони полиции на МКАД и спровоцировавший ДТП с участием нескольких автомобилей, арестован на два месяца. Об этом сообщила прокуратура Москвы.
Арестован устроивший ДТП на МКАД в ходе полицейской погони водитель BMW
  • РИА Новости

«С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении ранее судимого 23-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 января 2022 года», — говорится в заявлении в Telegram.

Ранее сообщалось, что водитель BMW уходил от погони полицейских на МКАД и врезался в несколько автомобилей.

Внутри машины обнаружили три крупных свёртка с белым порошкообразным веществом.

Позднее стало известно, что мужчина в результате ЧП получил ранение.

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