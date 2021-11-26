Уходивший от полицейской погони на МКАД водитель BMW получил ранение

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Водитель BMW, уходивший от погони полиции на МКАД и спровоцировавший ДТП с участием нескольких автомобилей, получил ранение.
Уходивший от полицейской погони на МКАД водитель BMW получил ранение
  • АГН «Москва»

Отмечается, что водитель был остановлен инспекторами ДПС и в ходе проверки документов резко нажал на педаль газа.

Уходивший от преследования врезался в несколько машин, полиция применила табельное оружие.

«Водитель ранен и задержан», — говорится в сообщении МВД России.

Внутри BMW обнаружено три крупных свёртка с белым порошкообразным веществом.

Ранее сообщалось, что водитель BMW уходил от погони полицейских на МКАД и врезался в несколько автомобилей.

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