Уходивший от полицейской погони на МКАД водитель BMW получил ранение
- АГН «Москва»
Отмечается, что водитель был остановлен инспекторами ДПС и в ходе проверки документов резко нажал на педаль газа.
Уходивший от преследования врезался в несколько машин, полиция применила табельное оружие.
«Водитель ранен и задержан», — говорится в сообщении МВД России.
Внутри BMW обнаружено три крупных свёртка с белым порошкообразным веществом.
Ранее сообщалось, что водитель BMW уходил от погони полицейских на МКАД и врезался в несколько автомобилей.