Уходивший от полицейской погони на МКАД водитель BMW получил ранение

Водитель BMW, уходивший от погони полиции на МКАД и спровоцировавший ДТП с участием нескольких автомобилей, получил ранение.

Отмечается, что водитель был остановлен инспекторами ДПС и в ходе проверки документов резко нажал на педаль газа.

Уходивший от преследования врезался в несколько машин, полиция применила табельное оружие.

«Водитель ранен и задержан», — говорится в сообщении МВД России.

Внутри BMW обнаружено три крупных свёртка с белым порошкообразным веществом.

Ранее сообщалось, что водитель BMW уходил от погони полицейских на МКАД и врезался в несколько автомобилей.