Эксперты посчитали требующим доработки законопроект о таксомоторных перевозках

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Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию законодательства дал отрицательное заключение на законопроект, регулирующий работу таксомоторных перевозок.
Эксперты посчитали требующим доработки законопроект о таксомоторных перевозках
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Об этом сообщает «Парламентская газета».

При анализе документа эксперты пришли к выводу, что соблюсти баланс интересов всех игроков рынка — агрегаторов, таксопарков, водителей, пассажиров — не удалось. Служба заказа такси должна нести ответственность за жизнь и здоровье пассажира вместе с водителем и таксопарком, а значит, модель договора заказа авто нужно проработать более глубоко.

Ранее зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Александр Холодов в беседе с ФАН поделился мнением, почему аварийность с участием такси в Москве остаётся высокой.

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