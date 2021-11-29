В Самаре завершили расследование дела об убийстве вдовы банкира

В Самаре завершили расследование уголовного дела об убийстве Екатерины Сокирской, вдовы заместителя управляющего филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова.

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на адвоката потерпевших Андрея Карномазова.

Тело 33-летней Сокирской было найдено 3 июля 2021 года. По подозрению в совершении преступления был задержан её бывший муж Алексей Рясков. Через две недели после ареста он совершил самоубийство в тюремной больнице.

По настоянию потерпевших расследование было продолжено.

Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в убийстве и расчленении мужчины, тело которого было обнаружено в Санкт-Петербурге.