В Самаре завершили расследование дела об убийстве вдовы банкира

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В Самаре завершили расследование уголовного дела об убийстве Екатерины Сокирской, вдовы заместителя управляющего филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова.
В Самаре завершили расследование дела об убийстве вдовы банкира
  • РИА Новости

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на адвоката потерпевших Андрея Карномазова.

Тело 33-летней Сокирской было найдено 3 июля 2021 года. По подозрению в совершении преступления был задержан её бывший муж Алексей Рясков. Через две недели после ареста он совершил самоубийство в тюремной больнице.

По настоянию потерпевших расследование было продолжено.

Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в убийстве и расчленении мужчины, тело которого было обнаружено в Санкт-Петербурге.

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