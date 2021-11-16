В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве мужчины

Задержан подозреваемый в убийстве и расчленении мужчины, тело которого было обнаружено в Санкт-Петербурге, сообщает ГУ МВД по городу.

«Установлено, что тело принадлежит 66-летнему жителю Василеостровского района, проживающему в доме №1 на улице Смоленской. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен подозреваемый, им оказался сын данного гражданина»,— цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Согласно версии следствия, сын в ходе бытового конфликта застрелил отца, после чего расчленил тело и выбросил в реку.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения на набережной реки Смоленка в Василеостровском районе сумки с частями тела неизвестного мужчины.