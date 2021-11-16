В Петербурге возбудили дело после обнаружения сумки с частями тела

В Петербурге возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения на набережной реки Смоленка в Василеостровском районе сумки с частями тела неизвестного мужчины.

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК России (убийство)», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Следственного комитета.

Личность мужчины, останки которого нашли в сумке, пока не установлена. Следственные органы проводят комплекс мероприятий по выяснению обстоятельств случившегося.

В апреле петербуржца, который расчленил свою жену, поместили на принудительное лечение в психиатрический стационар.

27 июля 2020 года был найден чемодан, в котором находилось тело без рук, ног и головы. Полицейские установили, что останки принадлежат 23-летней женщине.