В Петербурге возбудили дело после обнаружения сумки с частями тела
«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК России (убийство)», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Следственного комитета.
Личность мужчины, останки которого нашли в сумке, пока не установлена. Следственные органы проводят комплекс мероприятий по выяснению обстоятельств случившегося.
В апреле петербуржца, который расчленил свою жену, поместили на принудительное лечение в психиатрический стационар.
27 июля 2020 года был найден чемодан, в котором находилось тело без рук, ног и головы. Полицейские установили, что останки принадлежат 23-летней женщине.