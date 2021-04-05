Расчленивший жену петербуржец помещён на принудительное лечение
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Об этом пишет Life.ru со ссылкой на заявление объединённой пресс-службы судов Петербурга.
«Суд освободил его от уголовной ответственности, применив к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением», — говорится в сообщении.
Как сообщал сайт kp.ru, 27 июля 2020 года был найден чемодан, в котором находилось тело без рук, ног и головы. Полицейские установили, что останки принадлежат 23-летней женщине.
По подозрению в убийстве был задержан её 29-летний муж, который полностью сознался в преступлении.