Расчленивший жену петербуржец помещён на принудительное лечение

Житель Санкт-Петербурга, расчленивший в июле 2020 года свою 23-летнюю жену, помещён на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Об этом пишет Life.ru со ссылкой на заявление объединённой пресс-службы судов Петербурга.

«Суд освободил его от уголовной ответственности, применив к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением», — говорится в сообщении.

Как сообщал сайт kp.ru, 27 июля 2020 года был найден чемодан, в котором находилось тело без рук, ног и головы. Полицейские установили, что останки принадлежат 23-летней женщине.

По подозрению в убийстве был задержан её 29-летний муж, который полностью сознался в преступлении.