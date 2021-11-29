Один человек погиб и трое пострадали при наезде автомобиля на автовокзале в Липецке
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на администрацию Липецкой области.
«Грузовой автомобиль, принадлежащий Липецким автобусным линиям, въехал на перрон, где находились люди», — заявили в администрации.
Погибла стоявшая на перроне женщина. Госпитализированы три человека, в том числе водитель.
По предварительным данным, водителю стало плохо за рулём.
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