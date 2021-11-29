Один человек погиб и трое пострадали при наезде автомобиля на автовокзале в Липецке

Один человек погиб, ещё трое получили травмы в результате наезда автомобиля на автовокзале в Липецке.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на администрацию Липецкой области.

«Грузовой автомобиль, принадлежащий Липецким автобусным линиям, въехал на перрон, где находились люди», — заявили в администрации.

Погибла стоявшая на перроне женщина. Госпитализированы три человека, в том числе водитель.

По предварительным данным, водителю стало плохо за рулём.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели троих детей в результате ДТП на Алтае.