СК возбудил уголовное дело по факту гибели троих детей в ДТП на Алтае

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих детей в результате столкновения автомобиля со снегоуборочным поездом в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

«В результате ДТП погибли трое восьмилетних детей — девочка и два мальчика, водитель и ещё один ребенок госпитализированы в тяжёлом состоянии в медицинское учреждение», — приводит ТАСС сообщение.

По предварительным данным, за рулём транспортного средства находилась учительница школы из села Луговое, которая везла учеников домой в село Наумово.

По факту инцидента возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее сообщалось, что при столкновении снегоуборочного поезда и легкового автомобиля в Алтайском крае погибли трое детей, ещё два человека пострадали.