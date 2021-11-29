Трое детей погибли при столкновении снегоуборочного поезда и автомобиля на Алтае

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При столкновении снегоуборочного поезда и легкового автомобиля в Алтайском крае погибли трое детей, ещё два человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Трое детей погибли при столкновении снегоуборочного поезда и автомобиля на Алтае
  • © МЧС

«29 ноября в 08:45 на железнодорожном переезде, расположенном на участке Среднесибирская — Усть-Тальменская, водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся снегоуборочным поездом», — говорится в сообщении.

Как уточняется, «машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным и столкновение предотвратить не удалось».

В результате ДТП трое детей погибли на месте, ещё два человека получили травмы.

Ранее в Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля с «газелью». В результате ДТП три человека погибли.

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