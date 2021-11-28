В ДТП в Саратовской области погибли три человека

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В Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля с «газелью». В результате ДТП три человека погибли.
В ДТП в Саратовской области погибли три человека
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«В результате ДТП водитель BMW и два пассажира — мужчина 1993 года рождения и женщина 1990 года рождения — от полученных травм скончались на месте. Водитель «газели» с травмами госпитализирован», — приводит ТАСС сообщение.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения автомобиля с пассажирским автобусом в Октябрьском районе Красноярска погибли два человека. 

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