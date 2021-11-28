В ДТП в Саратовской области погибли три человека
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Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
«В результате ДТП водитель BMW и два пассажира — мужчина 1993 года рождения и женщина 1990 года рождения — от полученных травм скончались на месте. Водитель «газели» с травмами госпитализирован», — приводит ТАСС сообщение.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения автомобиля с пассажирским автобусом в Октябрьском районе Красноярска погибли два человека.