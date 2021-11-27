Два человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярске
- © РИА Новости / Павел Лисицын
По предварительным данным, 49-летний водитель Toyota Funcargo при попытке повернуть налево во двор столкнулся с автобусом НефАЗ, который ехал по встречному направлению.
«После этого водитель иномарки врезался в дорожный знак и электроопору», — приводит РИА Новости сообщение.
В результате ДТП водитель и 23-летняя пассажирка легкового автомобиля от полученных травм скончались.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля в Иванове пострадали пять человек.