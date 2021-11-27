Два человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярске

В результате столкновения автомобиля с пассажирским автобусом в Октябрьском районе Красноярска погибли два человека. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, 49-летний водитель Toyota Funcargo при попытке повернуть налево во двор столкнулся с автобусом НефАЗ, который ехал по встречному направлению.

«После этого водитель иномарки врезался в дорожный знак и электроопору», — приводит РИА Новости сообщение.

В результате ДТП водитель и 23-летняя пассажирка легкового автомобиля от полученных травм скончались.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля в Иванове пострадали пять человек.