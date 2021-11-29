Мосгорсуд оставил в силе штраф в отношении Дудя за пропаганду наркотиков
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Представитель суда рассказала, что апелляционную жалобу Дудя на решение Зюзинского районного суда столицы оставили без удовлетворения, а решение суда — без изменения.
Ранее Зюзинский суд Москвы назначил штраф в размере 100 тыс. рублей Дудю по делу о пропаганде наркотиков в его интервью.
Журналист был признан виновным по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП.