В Кремле опровергли сообщения о планах властей «переименовать» документы с QR-кодами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения СМИ о планах властей «переименовать» документы с QR-кодами.

«Нет, это не так. Его можно называть как угодно, он QR-кодом и останется», — сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли в Кремле рассматривают возможность переименования.

По словам Пескова, появившаяся в СМИ информация «достаточно странная».

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщало, что в российском правительстве обсуждают варианты названия документа для привитых и переболевших коронавирусной инфекцией.