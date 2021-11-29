В Кремле опровергли сообщения о планах властей «переименовать» документы с QR-кодами

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения СМИ о планах властей «переименовать» документы с QR-кодами.
В Кремле опровергли сообщения о планах властей «переименовать» документы с QR-кодами
  • AP

«Нет, это не так. Его можно называть как угодно, он QR-кодом и останется», — сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли в Кремле рассматривают возможность переименования.

По словам Пескова, появившаяся в СМИ информация «достаточно странная».

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщало, что в российском правительстве обсуждают варианты названия документа для привитых и переболевших коронавирусной инфекцией.

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