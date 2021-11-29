РБК: власти обсуждают новое название документа с QR-кодом

В российском правительстве обсуждают варианты названия документа для привитых и переболевших коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

«В Кремле и правительстве обсуждают возможные названия документа, по которому привитые от коронавируса, официально переболевшие и имеющие медотвод от вакцинации граждане смогут посещать общественные места при введении ограничений из-за эпидемии коронавируса», — пишет издание.

Как отмечается, власти планируют свести к минимуму использование термина «QR-код» из-за негативного отношения к нему граждан.

Ранее сообщалось, что заместителя председателя правительства России Татьяну Голикову пригласили в Государственную думу для обсуждения законопроектов о QR-кодах 14 декабря.