В Подмосковье более 1 млн человек посетили онлайн-школы матерей в 2021 году

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В Московской области онлайн-школы матерей при роддомах посетили более 1 млн человек с начала года.
В Подмосковье более 1 млн человек посетили онлайн-школы матерей в 2021 году
  • © Правительство Московской области

Как пишет телеканал «360», с начала 2021 года в таких школах прошло более 3600 занятий как в очном формате, так и онлайн.

Лично школы посетили более 15 тыс. беременных, ещё более 1 млн приняли участие в занятиях онлайн.

«На занятиях в школе будущих мам женщины знакомятся с изменениями, которые происходят в их организме во время беременности, говорят о правильном питании, гигиене, режиме дня», — рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Ранее НСН передавала, что в Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к ЕМИАС.

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