В Подмосковье более 1 млн человек посетили онлайн-школы матерей в 2021 году
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Как пишет телеканал «360», с начала 2021 года в таких школах прошло более 3600 занятий как в очном формате, так и онлайн.
Лично школы посетили более 15 тыс. беременных, ещё более 1 млн приняли участие в занятиях онлайн.
«На занятиях в школе будущих мам женщины знакомятся с изменениями, которые происходят в их организме во время беременности, говорят о правильном питании, гигиене, режиме дня», — рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Ранее НСН передавала, что в Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к ЕМИАС.