В России будут автоматически начислять ряд выплат и пособий с 1 января
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- РИА Новости
Об этом проинформировал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Он рассказал, что все медорганизации будут размещать больничные листки в федеральной информационной системе «Соцстрах».
Также будет проактивно предоставляться и единовременное пособие при рождении ребёнка — на основании сведений из единого государственного реестра ЗАГС.
«Перечислять выплаты гражданам Фонд социального страхования будут напрямую», — сообщил Мишустин.
Ранее министр финансов Антон Силуанов на совещании с Мишустиным сообщил, что на дополнительные меры социальной поддержки 5 млн семей с детьми из федерального бюджета до 2024 года будет выделено 2,1 трлн рублей.