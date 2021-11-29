В России будут автоматически начислять ряд выплат и пособий с 1 января

Короткая ссылка
В России с 1 января 2022 года вступит в силу решение, согласно которому граждане смогут автоматически, без заявления, получать выплаты по временной нетрудоспособности либо по беременности и родам на основании только электронного больничного листа.
В России будут автоматически начислять ряд выплат и пособий с 1 января
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом проинформировал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Он рассказал, что все медорганизации будут размещать больничные листки в федеральной информационной системе «Соцстрах».

Также будет проактивно предоставляться и единовременное пособие при рождении ребёнка — на основании сведений из единого государственного реестра ЗАГС.

«Перечислять выплаты гражданам Фонд социального страхования будут напрямую», — сообщил Мишустин.

Ранее министр финансов Антон Силуанов на совещании с Мишустиным сообщил, что на дополнительные меры социальной поддержки 5 млн семей с детьми из федерального бюджета до 2024 года будет выделено 2,1 трлн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить