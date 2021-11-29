В России будут автоматически начислять ряд выплат и пособий с 1 января

В России с 1 января 2022 года вступит в силу решение, согласно которому граждане смогут автоматически, без заявления, получать выплаты по временной нетрудоспособности либо по беременности и родам на основании только электронного больничного листа.

Об этом проинформировал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Он рассказал, что все медорганизации будут размещать больничные листки в федеральной информационной системе «Соцстрах».

Также будет проактивно предоставляться и единовременное пособие при рождении ребёнка — на основании сведений из единого государственного реестра ЗАГС.

«Перечислять выплаты гражданам Фонд социального страхования будут напрямую», — сообщил Мишустин.

Ранее министр финансов Антон Силуанов на совещании с Мишустиным сообщил, что на дополнительные меры социальной поддержки 5 млн семей с детьми из федерального бюджета до 2024 года будет выделено 2,1 трлн рублей.