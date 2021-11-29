РИА Новости: в Коломне оцепили многоэтажный дом из-за гранаты на двери квартиры

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В подмосковной Коломне оцепили многоэтажный дом из-за обнаруженной гранаты РГД-5 на двери одной из квартир.
РИА Новости: в Коломне оцепили многоэтажный дом из-за гранаты на двери квартиры
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам представителя ведомства, гранату в доме на улице Спирина обнаружил сосед по лестничной площадке. Он вызвал полицию.

«Граната привязана к ручке двери, вся конструкция напоминает растяжку», — заявил собеседник агентства.

Сотрудники оперативных служб оцепили дом. По предварительным данным, в квартире никого нет.

В июле в Омской области уничтожили боевую гранату времён Великой Отечественной войны, которую нашёл местный житель.

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