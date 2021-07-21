Житель Омской области принёс в свой двор найденную гранату времён войны

В Омской области уничтожили боевую гранату времён Великой Отечественной войны, которую нашёл местный житель.

Об этом пишет gorod55.ru со ссылкой на региональное управление Росгвардии.

50-летний житель деревни Эбаргуль Усть-Ишимского района нашёл на берегу Иртыша заржавевшую гранату, принёс её к себе во двор и только после этого сообщил о находке в полицию.

Территорию дома пришлось оцепить до прибытия к месту ЧП группы разминирования ОМОНа.

Взрывотехники опознали боевую гранату РГД-33 времён Великой Отечественной войны.

«Снаряд был уничтожен сапёрами ОМОНа на безопасном расстоянии от жилого района», — рассказали в Росгвардии.

Жителям региона напомнили о необходимости уведомлять правоохранительные органы в случае обнаружения подобных предметов, а также не перемещать такие находки самостоятельно.

Как ранее сообщало ФАН, в Калининграде 16-летняя девушка пострадала от взрыва боеприпаса времён Великой Отечественной войны.