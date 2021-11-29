Четыре человека погибли в ДТП в Ленинградской области

В результате ДТП в Кингисеппском районе Ленинградской области погибли четыре человека. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Как уточняется, 27-летний водитель на арендованном автомобиле Volkswagen Polo при обгоне выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Shacman под управлением мужчины 1988 года рождения.

«В результате столкновения водитель и три пассажира автомобиля Volkswagen Polo скончались на месте», — приводит ТАСС сообщение.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее в Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля с «газелью». В результате ДТП три человека погибли.