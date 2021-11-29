Четыре человека погибли в ДТП в Ленинградской области

Короткая ссылка
В результате ДТП в Кингисеппском районе Ленинградской области погибли четыре человека. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
Четыре человека погибли в ДТП в Ленинградской области
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как уточняется, 27-летний водитель на арендованном автомобиле Volkswagen Polo при обгоне выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Shacman под управлением мужчины 1988 года рождения.

«В результате столкновения водитель и три пассажира автомобиля Volkswagen Polo скончались на месте», — приводит ТАСС сообщение.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее в Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля с «газелью». В результате ДТП три человека погибли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить