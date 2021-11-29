Четыре человека погибли в ДТП в Ленинградской области
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- РИА Новости
Как уточняется, 27-летний водитель на арендованном автомобиле Volkswagen Polo при обгоне выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Shacman под управлением мужчины 1988 года рождения.
«В результате столкновения водитель и три пассажира автомобиля Volkswagen Polo скончались на месте», — приводит ТАСС сообщение.
Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Ранее в Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля с «газелью». В результате ДТП три человека погибли.