Адвокат: суд рассмотрит иск экс-соратника Навального к «Медузе» о защите чести и достоинства

Сегодня Центральный районный суд города Волгограда приступит к рассмотрению иска бывшего соратника Алексея Навального Александра Ларенкова о защите чести и достоинства, а также деловой репутации к «Медузе»*. Ответчиком также выступает специальный корреспондент издания Лилия Яппарова. Об этом RT рассказал адвокат истца, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Суд пройдёт в Волгограде, по месту прописки Яппаровой, пояснил адвокат. По его словам, 27 августа 2021 года журналистка опубликовала в своём расследовании информацию, не соответствующую действительности.

«Яппарова попыталась сознательно подвести моего подзащитного под причастность к экстремистской организации ФБК**. По сути дела, это не просто распространение недостоверных сведений, это фактически распространение информации о причастности его к преступной деятельности. Это публичное обвинение», — уточнил адвокат.

Юрист добавил, что не сомневается в успешном финале дела.

«Мы знаем, что сведения недостоверные, и мы будем требовать выплаты компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей», — уточнил Гавришев.

Впоследствии оспариваемые сведения были удалены с сайта издания, но в распоряжении юристов есть скриншоты первоначальной версии расследования «Медузы».

«Ларенков... за полтора дня... успел сбагрить тему артишникам. За 10 тыс. баксов», — гласит одна из удалённых цитат из статьи Яппаровой на сайте «Медуза», достоверность которой оспаривается в суде.

Ранее в беседе с RT Ларенков заявил, что обвиняет журналиста «Медузы» Яппарову в клевете и намерен добиваться от издания компенсации в размере 1 млн рублей.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.

** Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.