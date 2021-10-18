Бывший соратник Навального подал иск против издания «Медуза» и его спецкора на миллион рублей
«Я обвиняю Яппарову в клевете. Никогда не располагал информацией о кошельках Навального. Когда я прочитал на сайте иностранного агента, что я продавал кому-то информацию и ещё получал какие-то деньги от RT, мне стало смешно», — заявил Ларенков.
В тексте заявления истец указал, что в статье «Медузы» от 27 августа 2021 года Яппарова приводит порочащий его честь комментарий. «Ларенков... за полтора дня... успел сбагрить тему артишникам. За $10 тыс.», — цитирует истец публикацию.
Позже эти сведения были удалены с сайта «Медузы», однако в распоряжении юристов имеются скриншоты первоначальной версии материала.
По словам Ларенкова, после выхода статьи Яппаровой его стали травить сторонники Навального. Было принято решение подать иск в суд.
«За каждые свои действия нужно платить. Если они журналисты, они должны действовать как журналисты. Я хочу, чтобы «Медуза» заплатила за это. Меня устроит опровержение либо раскрытие источника, который про меня всё это якобы наговорил», — уточнил бывший соратник Навального.
Также истец требует от издания выплаты компенсации в размере 1 млн рублей за причинение ему морального вреда.
Ранее руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин также обратился в суд с иском к «Медузе» о защите чести и достоинства с требованием удалить порочащую его информацию и возместить моральный ущерб на сумму 1 млн рублей.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.