Бывший соратник Навального подал иск против издания «Медуза» и его спецкора на миллион рублей

Александр Ларенков, в прошлом координатор проектов ФБК* и соратник Алексея Навального, обратился с иском о защите чести и достоинства к электронному изданию «Медуза»** и его специальному корреспонденту Лилии Яппаровой. В беседе с RT Ларенков заявил, что обвиняет журналиста в клевете и намерен добиваться от издания компенсации в размере 1 млн рублей.

«Я обвиняю Яппарову в клевете. Никогда не располагал информацией о кошельках Навального. Когда я прочитал на сайте иностранного агента, что я продавал кому-то информацию и ещё получал какие-то деньги от RT, мне стало смешно», — заявил Ларенков.

В тексте заявления истец указал, что в статье «Медузы» от 27 августа 2021 года Яппарова приводит порочащий его честь комментарий. «Ларенков... за полтора дня... успел сбагрить тему артишникам. За $10 тыс.», — цитирует истец публикацию.

Позже эти сведения были удалены с сайта «Медузы», однако в распоряжении юристов имеются скриншоты первоначальной версии материала.

По словам Ларенкова, после выхода статьи Яппаровой его стали травить сторонники Навального. Было принято решение подать иск в суд.

«За каждые свои действия нужно платить. Если они журналисты, они должны действовать как журналисты. Я хочу, чтобы «Медуза» заплатила за это. Меня устроит опровержение либо раскрытие источника, который про меня всё это якобы наговорил», — уточнил бывший соратник Навального.

Также истец требует от издания выплаты компенсации в размере 1 млн рублей за причинение ему морального вреда.

Ранее руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин также обратился в суд с иском к «Медузе» о защите чести и достоинства с требованием удалить порочащую его информацию и возместить моральный ущерб на сумму 1 млн рублей.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.