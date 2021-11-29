В Новгородской области порядка двух тысяч человек остались без электричества

В Новгородской области из-за снегопада без электричества остались 1810 человек в 62 населённых пунктах, сообщил руководитель пресс-службы региональной администрации Николай Шестаков.

«В Новгородской области... в результате последствий снегопада в зоне отключения находятся 62 населённых пункта, 1810 человек», — написал он в своём Telegram-канале.

Отмечается, что без света остались жители Окуловского, Мошенского и Пестовского районов.

«Обледенение мокрого снега провоцировало обрыв проводов, падение деревьев на ЛЭП», — объяснил Шестаков.

В настоящее время в ликвидации проблемы задействованы 55 бригад в составе 203 человек.

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области девять сёл остались без света из-за выпадения обильных осадков.