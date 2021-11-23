Девять сёл остались без света из-за осадков в Еврейской автономной области

В Еврейской автономной области (ЕАО) девять сёл остались без света из-за выпадения обильных осадков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Из-за обильных осадков без электроснабжения остаются девять населённых пунктов в трёх муниципальных образованиях области. Это сёла Кукелево, Новое, Дежнёво, Найфельд, Птичник, Русская Поляна, Аур, посёлок Приамурский и станция Ленинск», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в зоне отключения находятся 539 домов, в которых проживают 2025 человек.

Ранее в Александровск-Сахалинском районе из-за сильного ветра и снегопада была нарушена подача электроснабжения в 13 населённых пунктах.