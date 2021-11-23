Девять сёл остались без света из-за осадков в Еврейской автономной области
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- РИА Новости
«Из-за обильных осадков без электроснабжения остаются девять населённых пунктов в трёх муниципальных образованиях области. Это сёла Кукелево, Новое, Дежнёво, Найфельд, Птичник, Русская Поляна, Аур, посёлок Приамурский и станция Ленинск», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в зоне отключения находятся 539 домов, в которых проживают 2025 человек.
Ранее в Александровск-Сахалинском районе из-за сильного ветра и снегопада была нарушена подача электроснабжения в 13 населённых пунктах.