Девять сёл остались без света из-за осадков в Еврейской автономной области

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В Еврейской автономной области (ЕАО) девять сёл остались без света из-за выпадения обильных осадков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Девять сёл остались без света из-за осадков в Еврейской автономной области
  • © Евгений Переверзев
  • РИА Новости

«Из-за обильных осадков без электроснабжения остаются девять населённых пунктов в трёх муниципальных образованиях области. Это сёла Кукелево, Новое, Дежнёво, Найфельд, Птичник, Русская Поляна, Аур, посёлок Приамурский и станция Ленинск», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в зоне отключения находятся 539 домов, в которых проживают 2025 человек.

Ранее в Александровск-Сахалинском районе из-за сильного ветра и снегопада была нарушена подача электроснабжения в 13 населённых пунктах. 

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