Один человек погиб в результате ДТП в Дагестане

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В результате ДТП в Махачкале погиб один человек и трое получили травмы. Об этом проинформировали в региональном управлении МВД.
Один человек погиб в результате ДТП в Дагестане
  • РИА Новости

«Сегодня в Махачкале на улице Каммаева 23-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-217030, не справился с управлением и врезался в столб линии электропередачи, после чего машина опрокинулась», — приводит ТАСС сообщение.

В результате ДТП один из пассажиров скончался на месте.

Как уточняется, водитель и ещё двое находившихся в салоне автомобиля госпитализированы с различными телесными повреждениями.

Ранее в Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля с «газелью». В результате ДТП три человека погибли.

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