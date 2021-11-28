Один человек погиб в результате ДТП в Дагестане

В результате ДТП в Махачкале погиб один человек и трое получили травмы. Об этом проинформировали в региональном управлении МВД.

«Сегодня в Махачкале на улице Каммаева 23-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-217030, не справился с управлением и врезался в столб линии электропередачи, после чего машина опрокинулась», — приводит ТАСС сообщение.

В результате ДТП один из пассажиров скончался на месте.

Как уточняется, водитель и ещё двое находившихся в салоне автомобиля госпитализированы с различными телесными повреждениями.

Ранее в Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля с «газелью». В результате ДТП три человека погибли.