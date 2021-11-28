Три человека погибли при пожаре в Ярославле

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В Ярославле при пожаре, который возник в хозяйственной постройке из-за непогашенной сигареты, погибли три человека. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
Три человека погибли при пожаре в Ярославле
  • РИА Новости

«Сегодня на улице 1-я Портовая города Ярославля произошло возгорание хозяйственной постройки, в результате которого погибли двое мужчин и одна женщина», — говорится в сообщении.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

Ранее сообщалось, что в результате взрыва бытового газа в доме в Махачкале один человек погиб и четверо были госпитализированы.

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