Три человека погибли при пожаре в Ярославле
- РИА Новости
«Сегодня на улице 1-я Портовая города Ярославля произошло возгорание хозяйственной постройки, в результате которого погибли двое мужчин и одна женщина», — говорится в сообщении.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).
Ранее сообщалось, что в результате взрыва бытового газа в доме в Махачкале один человек погиб и четверо были госпитализированы.